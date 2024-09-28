السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام اسرائيلية: أنباء أولية عن وقوع أضرار في أحد المباني بضواحي القدس وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المنطقة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :