السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل اعلام اسرائيلية: ظلام دامس في محيط القدس نتيجة سقوط صاروخ لحزب الله

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :