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منصات إعلامية إسرائيلية: حدث أمني خطير وفرض الرقابة العسكرية عليه

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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