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القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل بالضفة الغربية تنعى القائد الشهيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله ورفاقه

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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