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إعلام الإحتلال: سقوط قتيل على ما يبدو نتيجة هجوم المسيّرات في نهاريا

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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