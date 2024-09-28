عراقجي: عدم تصرف مجلس الامن، السبب الرئيسي لاستمرار جرائم الصهاينة

العالم - ايران

وكتب عراقجي على منصة "اكس": خلال حواري مع الأمين العام للامم المتحدة اكدت ان عدم تصرف مجلس الامن الدولي على خلفية العراقيل التي تضعها امريكا وباقي حماة اسرائيل الغربيين، هو السبب الرئيسي لمواصلة الكيان الصهيوني غير الشرعي جرائمه ومغامراته.

واضاف انه رغم ذلك فان المسؤولية القانونية والاخلاقية للامين العام تتطلب ان يكون صوت الاسرة الدولية ضد العدوان والابادة الجماعية، وان يستخدم صلاحياته وفقا لميثاق الامم المتحدة لتعبئة المجتمع الدولي لاتخاذ اجراء مؤثر لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.

وتابع: قلت للامين العام ان امريكا هي الشريك القطعي لجرائم اسرائيل في غزة ولبنان، كما ان سيد المقاومة استشهد بالقنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 5000 رطل والمقدمة له من امريكا.

واكد عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عاقدة العزم على الدفاع عن امنها ومصالحها الحيوية ومواجهة الممارسات الشريرة للكيان الصهيوني. ان ايران تقف بجانب لبنان.