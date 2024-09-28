السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الذعر يسود المستوطنين في نهاريا عند انقضاض مسيّرات لحزب الله على المدينة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :