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الاتراك يتظاهرون أمام قنصلية الإحتلال الإسرائيلي في مدينة اسطنبول تنديدا بجريمة اغتيال القائد السيد حسن نصر الله

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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