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حزب الله: مقتلونا نفذوا 8 عمليات استهدفت مواقع إسرائيلية وأماكن انتشار للجنود الإسرائيليين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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