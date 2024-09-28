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بالفيديو| لحظة استهداف مواقع إسرائيلية في نهاريا بالمسيرات

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أظهرت لقطات فيديو لحظة استهداف طائرات مسيرات قادمة من لبنان لاهداف في مدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلة.

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