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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جبشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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