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مراسل العالم: عدوان للطيران الحربي يرجح أنه تابع للإحتلال الاميركي على منطقة جبل هرابش وشارع بورسعيد بمدينة دير الزور شرقي سورية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

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