السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر إعلامية: قصف صاروخي يستهدف مقر قوة المدرعات في القوات الأميركية المتمركزة بقاعدة حقل كونيكو في دير الزور السورية

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :