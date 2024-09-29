الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت من أجل إدانة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :