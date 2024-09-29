الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة في رسالة الى مجلس الأمن: ندين بأشد العبارات الأعمال العدوانية الجبانة للكيان الصهيوني في لبنان

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :