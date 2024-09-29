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مندوب ايران لدى الأمم المتحدة في رسالة الى مجلس الأمن: ايران تحذر من اي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثلياتها

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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