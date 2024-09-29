عراقجي لغوتيريش: عازمون على مواجهة شر "إسرائيل"

التقى وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يحضر الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم السبت ٢٨ ايلول/سبتمبر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتباحث معه حول جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وغزة.

وبعد هذا اللقاء قال وزير الخارجية: في حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أكدت أن تقاعس مجلس الأمن الدولي بسبب عرقلة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الداعمة لإسرائيل هو السبب الرئيسي لاستمرار جرائم ومغامرات الكيان الصهيوني غير الشرعي.

واضاف رئيس السلك الدبلوماسي: ورغم ذلك فإن المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمين العام تقتضي أن يكون صوت المجتمع الدولي ضد العدوان والإبادة الجماعية وأن يستخدم صلاحياته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة ضد عدوان الكيان (الاسرائيلي).

وتابع عراقجي: ذكّرت الأمين العام بأن الولايات المتحدة شريك أكيد في جرائم إسرائيل في غزة ولبنان، كما أن سيد المقاومة استُهدف واستشهد أيضاً بسلاح خارق للتحصينات بزنة 5000 رطل تبرعت به الولايات المتحدة.

وقال عراقجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية ومواجهة شر الكيان الصهيوني.

وأضاف وزير الخارجية: ایران تقف الى جانب لبنان.

وأصدر حزب الله بياناً ظهر يوم السبت، أعلن فيه استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في الهجوم الجوي الذي شنه الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر باستخدام أكثر من 85 قنبلة خارقة للتحصينات بزنة طن لكل قنبلة.