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مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: ايران تطالب مجلس الأمن باتخاذ اجراءاءت فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة الى حرب شاملة

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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