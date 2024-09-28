"إسرائيل" تطالب بقوات أميركية إضافية للمنطقة خوفا من رد إيراني

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم أنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأميركية بالمنطقة.

وأضاف أن الهدف هو "الحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع".

من ناحية أخرى، حثت الخارجية الأميركية اليوم رعاياها على مغادرة لبنان "نظرا للتقلبات المتزايدة عقب الغارات على بيروت والوضع الأمني".

يشار إلى أن حزب الله أعلن رسميا ظهر اليوم استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله، في غارات إسرائيلية دامية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية مساء أمس.

ويشن الكيان الاسرائيلي منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أعنف وأوسع هجوم على لبنان بهدف الضغط على المقاومة اللبنانية لوقف معركة اسنادها للمقاومة في غزة التي بدأت قبل عام، مما أسفر حتى صباح اليوم عن مقتل 783 لبنانيا، بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.