الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغ عن تسلل طائرة معادية الى منطقة جنوب البحر الميت

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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