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إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة الإعتداءات الإسرائيلية وتحذر من مهاجمة مقارها الدبلوماسية او المساس بمصالحها القومية والأمنية

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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