الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع عدد الشهداء الى اثنين بقصف الإحتلال منزلا بمنطقة العلمي شمال القطاع

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :