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ارتفاع عدد الشهداء الى 3 بقصف طائرات الإحتلال منزلا في محيط مفترق الشعبية بمدينة غزة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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