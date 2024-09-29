الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في إيلات

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :