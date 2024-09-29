الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية عنيفة جدا على مدينة بعلبك ومحيطها شرقي لبنان

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :