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أنباء عن إصابات جراء قصف طائرات الإحتلال منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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