الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الإنذار تدوي مجددا في إيلات ومحيطها شمال فلسطين المحتلة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :