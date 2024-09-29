الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 3شهداء وعدد من الاصابات بقصف الاحتلال منازل في حي الدرج بمدينة غزة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :