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اعلام الاحتلال:صاروخ يصيب منازل في كريات شمونة ويتسبب بوقوع اضرار

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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