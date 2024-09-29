الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات صهيونية على بلدات عدة في منطقة بعلبك شرق لبنان

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :