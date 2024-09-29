شهداء بقصف مناطق في غزة والاحتلال يعتقل فلسطينيين في رام الله وبيت لحم

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات اللفلسطينية(وفا)" عن مصادر محلية اشارتها، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطن، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة أبو نصر في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من رام الله

وفجر اليوم أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة أبو قش شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد أحمد قعد من منزله في بلدة أبو قش شمال رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى علي قدح من قرية شقبا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت الشابين رمزي حامد، ومحمد عبد الحميد حامد بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا", بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم حسام عبد الله (21 عاما) من منطقة شارع الصف بالمدينة، وخالد صالح موسى (23 عاما) من بلدة الخضر جنوبا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي حوسان وواد فوكين غربا، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

الاحتلال يقتحم بلدة عقابا ويحاصر منزلا

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة عقابا شمال طوباس وحاصرت منزلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر وحاصرت منزل قتيبة الشاويش نجل الأسير الشهيد خالد الشاويش.