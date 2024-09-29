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ارتقاء9 شهداء من عائلة واحدة بغارة صهيونية على بلدة العين في بعلبك

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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