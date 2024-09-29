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واشنطن تدرس زيادة عديد قواتها بالمنطقة اثر استشهاد السيد نصر الله

واشنطن تدرس زيادة عديد قواتها بالمنطقة اثر استشهاد السيد نصر الله
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال موقع أن بي سي نيوز الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة تدرس زيادة قواتها ومعداتها في المنطقة عقب استشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - الأمیرکیتان

وبحسب الموقع، فإن المسؤولين العسكريين قدموا لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن صباح السبت، خيارات لإرسال دعم عسكري إضافي للمنطقة، فيما ناقش الوزير الوضع العسكري والخيارات في مكالمة مع الرئيس بايدن.

ولم تتخذ أي قرارات في المكالمة، إلا أن أوستين لديه السلطة لإرسال قوات إلى المنطقة كما يقول الموقع.

وتحتفظ الولايات المتحدة الأميركية بحوالى أربعين ألف جندي محتل في المنطقة.

ويضيف الموقع "لا يزال هناك احتمال لإعادة توجيه مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان من أوروبا إلى الشرق الأوسط، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى حدوث ذلك".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال السبت، إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان.

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