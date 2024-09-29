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المقاومة الاسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات " في فلسطين المحتلة ونؤكد استمرار دك معاقل الاعداء بوتيرة متصاعدة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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