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غارات اسرائيلية تستهدف قرى وبلدات قضاء صور والنبطية جنوبي لبنان

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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