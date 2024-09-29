الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايرانية: مجلس الامن اثبت عجزه عن حل القضايا

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :