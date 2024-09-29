حزب الله يقصف مستوطنة 'معاليه أدوميم' شرق القدس المحتلة

العالم - الاحتلال

وفشلت منظومات الاحتلال الدفاعية في اعتراض الصاروخ الذي شق طريقه وأصاب هدفه بنجاح وتسبب بإشعال حرائق في المكان.

وذكرت قناة 12 العبرية أن القصف تسبب بإصابة وأضرار في عدد من المباني في منطقة بنيامين.

ووفق مصادر محلية، فإن المنطقة المحيطة بمستوطنة معاليه أدوميم، توجد بها عدة معسكرات لقوات الاحتلال.

يشار إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية تقع على بعد 7 كيلومتر شرق مدينة القدس المحتلة وهي تبعد نحو 150 كم عن الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق أطلق حزب الله عشرات الصواريخ تجاه مستعمرات الاحتلال ومواقعه العسركرية.