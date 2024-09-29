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بصليات من الصواريخ.

حزب الله يستهدف مستعمرات ومواقع هامة للاحتلال

حزب الله يستهدف مستعمرات ومواقع هامة للاحتلال
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني، قصف عدة مستعمرات ومواقع للاحتلال الصهيوني، أمس السبت، بعشرات الصواريخ، محافظًا على وتيرة القصف ذاتها قبل اغتيال أمينه العام السيد نصر الله.

العالم - لبنان

وقال الحزب في بياناته المتتالية: إن هذه العمليات تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وذكر أن المقاومة ‏الإسلامية قصفت مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، ومستعمرات كتسرين متسوفا وروش بينا وساعر بصليات صاروخية. ‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية. ‏

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏.

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي ١.‏

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