حزب الله يستهدف مستعمرات ومواقع هامة للاحتلال

العالم - لبنان
وقال الحزب في بياناته المتتالية: إن هذه العمليات تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.
وذكر أن المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، ومستعمرات كتسرين متسوفا وروش بينا وساعر بصليات صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية.
وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 3.
وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي ١.