حزب الله يستهدف مستعمرات ومواقع هامة للاحتلال

العالم - لبنان

وقال الحزب في بياناته المتتالية: إن هذه العمليات تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وذكر أن المقاومة ‏الإسلامية قصفت مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، ومستعمرات كتسرين متسوفا وروش بينا وساعر بصليات صاروخية. ‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية. ‏

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏.

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي ١.‏