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سقوط مباشر لصاروخ من لبنان في طبريا بالجليل الاسفل شمال فلسطين المحتلة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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