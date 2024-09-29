الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة بعلبك والقرى المحيطة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :