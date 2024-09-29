عراقجي: الكيان الإسرائيلي لن ينعم بالهدوء أبداً

العالم - ايران

وقال عراقجي، في ختام زيارته لنيويورك، من المؤكد أن هذه الشهادة خسارة كبيرة، لكنه لن يسبب أي خلل في المقاومة، وكما أن استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس موسوي أدى إلى نمو حزب الله وقوته، أنا متأكد من أن استشهاد السيد حسن نصر الله سيجعل حزب الله أقوى وأكثر دافعاً.

وأضاف: بعد ما فعله الكيان الصهيوني في المنطقة، أولاً في غزة ثم في لبنان، بالتأكيد لا مستقبل له في المنطقة، فلن ينعم بالهدوء بأي شكل من الأشكال، والنتيجة الطبيعية لما فعلوه تسريع انهيار الكيان الصهيوني.

وتابع: في رأينا أن أمريكا شريكة في هذه الجريمة ولا يمكنها أن تنفصل عن هذا الواقع بأي شكل من الأشكال. ومن المؤكد أن دماء شهداء هذا الحادث لن تبقى دون رد وسنقف بالتأكيد إلى جانب لبنان.

كما قال: عقدت اجتماعا عاجلا مع الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وطالبت بتدخل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في هذا الأمر.

وأكد عراقجي أن الجميع يعتقد بخطر نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، الجميع قلقون وإسرائيل تشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة، وعلى مختلف دول المنطقة أن تعلم أن الوضع خطير للغاية.