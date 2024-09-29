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نيويورك تايمز عن مسؤولين صهاينة: اسقطنا اكثر من 80 قنبلة خلال دقائق في عملية اغتيال نصر الله

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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