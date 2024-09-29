خيارات مختلفة لأمريكا بعد استشهاد السيد نصر الله

العالم - الأمیرکیتان

وبحسب القناة فإن خيارات مختلفة لزيادة القوات الأمريكية في المنطقة عرضت على وزير الدفاع لويد أوستن، الذي ناقش بعضها مع الرئيس جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وتذكر القناة أن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 40 ألف جندي متمركزين في الشرق الأوسط. وأن البنتاغون، يدرس تعزيز الدفاع الجوي لوحدته في المنطقة.

وخلال أسبوع، نفذ سلاح جو الإحتلال الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان.

كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة في بيروت، أسفرت عن أغتيال كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام السيد حسن نصر الله.

واضطر حوالي ميليون شخص إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع في الجنوب، بحسب مصادر لبنانية.