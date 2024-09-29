سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية والبقاع وبعلبك وصور

العالم - لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانتشال 6 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة العين في البقاع الشمالي، وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة لرفع الشهداء الخمسة الآخرين.

وأفادت مصادر إعلامية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “الطيران المعادي شن غارة على المنطقة بين بلدتي دير عامص والبياض” في القطاع الغربي.

وأضافت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تحويطة الغدير مستهدفة أحد الأبنية، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة واحتراق سيارة بالقرب من المكان المستهدف.

وشن طيران الاحتلال المعادي بعيد منتصف الليل، غارة مستهدفا منزلا في بلدة جبشيت بالنبطية، ما أدى إلى إصابات.

وشنت طائرات إسرائيلية غارة على مدينة صور جنوبي لبنان.

واستهدفت مدينة بعلبك وقرى القضاء بسلسلة غارات عنيفة، اعتبارا من الخامسة فجراً، ولم توفر المعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان.

ففي داخل بعلبك وعلى أطرافها بدأت الغارات عند الخامسة والربع، والضربة الأخيرة على طريق الكيال بعيد السابعة صباحا.

كما استهدف الطيران المعادي البلدات التالية: شعت، سرعين، عين السودا، النعنعية، يونين، طاريا، بوداي، بالإضافة إلى العديد من قرى البقاع الشمالي.

ولم يغادر الطيران المسير أجواء المنطقة خلال ساعات الليل الفائت.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بلدات مركبا ودير سريان والصوانة وبني حيان في قضاء مرجعيون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته شنت غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية منذ فجر أمس السبت أدى إلى استشهاد 33 شخصا وإصابة 195 بجروح.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إنه جرى تسجيل 1640 قتيلا -منهم 104 أطفال و194 امرأة- و8408 جرحى منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تأكيد حزب الله استشهاد أمينه العام حسن نصر الله في غارات عنيفة شنتها "إسرائيل" أول أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي سياق متصل، نقلت “سي إن إن” عن مسؤول أميركي قوله “من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية”.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.