قاليباف: الكيان الصهيوني لجأ الى الاعمال الإرهابية من أجل بقائه ومنع زواله

العالم - ايران

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد ،صرح قاليباف بأن استشهاد السيد حسن نصر الله، سيد شهداء المقاومة وقائد جبهة المقاومة الشجاع وصاحب البصيرة النافذة ، قد اصاب قلوب المسلمين واحرار العالم بالألم والغصة ومرة أخرى أحيا الذكرى المريرة لفقدان الشهيد القائد سليماني.

واضاف قاليباف بأن هذه المرة، حاول أقذر الناس اغتيال أحد اولياء الله، الذي خدم الانسانية أكثر من غيره من خلال مواجهته ومجاهدته الفعالة والدائمة ضد أكبر أعداء الانسانية.

وتقدم قاليباف بالتبريك والتعازي بشهادة التلميذ المتميز والاول في مدرسة الامام الخميني (رض) لمعلم هذه المدرسة الكبير قائد الثورة الحكيم الامام الخامنئي ، داعيا الله تعالى أن يمن عليه بالشهادة في طريق هذه المدرسة.

كما اعرب عن امله في ان تحقق دماء الشهداء لا سيما الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد القائد سليماني مرة أخرى انتصارا نهائيا لجبهة الحق على جبهة الباطل وذلك بظهور الامام الحجة (عج).