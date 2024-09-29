اغتيال السيد نصرالله، بين الإنجاز التكتيكي والنصر الاستراتيجي

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن شقير في حديث لقناة العالم ان رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد سوق سابقاً لنظريته بأن اخضاع نصرالله يمكن له ان يركع السنوار لقبول صفقة تبادل للأسری مع "اسرائيل".

وأضاف شقير:"باستشهاد السيد نصرالله سيقوی حزب الله أكثر وسيشتد عوده أكثر وسيقاتل بشراسة أكثر وبالتالي لن يركع حزب الله حتی لو استشهد أمينه العام ولن يهزم وسيبقی يقاتل وبالتالي لن يركع يحيی السنوار ولن يعطي الاسری وستعود الجبهة الداخلية الاسرائيلية تسأل نتنياهو أين الاسری وأين صفقة التبادل؟".

واستتنج شقير بأن مواجهة نتنياهو مع هذا السؤال سيعيده للمأزق الداخلي، وهذا ما يوضح ان نتنياهو حقق انجازاً تكتيكياً باغتيال السيد نصرالله ولم يحقق نصراً استراتيجياً وفي المدی البعيد سيعمق أزمة نتنياهو وآنذاك سيتحقق نصراً استراتيجياً للمقاومة.

هذا وارتكب كيان الاحتلال الاسرائيلي جريمة كبری باغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بقصف وحشي لضاحية جنوب لبنان.