إصابات وموجة اعتقالات بحملة مداهمات في أرجاء الضفة

العالم - فلسطين

ففي طوباس، أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل الشاب المصاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت مصابا بعدة رصاصات، خلال تقديم الإسعاف له، ومنعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل.

واندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة في ساعات الصباح الباكر، وحاصرت منزل الأسير المحرر قتيبة الشاويش نجل الأسير الشهيد خالد الشاويش، وما زالت تحاصر المنزل حتى الآن.

رام الله

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: الشاب خالد أحمد قعد من منزله في بلدة أبو قش شمال رام الله، والأسير المحرر يحيى علي قدح من قرية شقبا غرب رام الله، والشابين رمزي حامد، ومحمد عبد الحميد حامد بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما في سلواد.

الخليل

وفي الخليل، اقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل فجر اليوم واعتقلت كلا من يزن زياد جبارين، وماجد جرادات، وخليل موسى الفروخ.

قلقيلية

وفي قلقيلية، اعتقل جيش الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية وهم الشابة زوجه نادي رضوان والمحامي احمد شبيطه وجواد حسني جوهر حسين و نمر حسين ووديع شبيطه.

نابلس

وفي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الشابة عبير بعارة الحكيم من شارع المريج بعد مداهمة منزلها ، والمواطن عزت التمام من شارع الرازي ، بلال البشتاوي في شارع عادل زعيتر.

جنين

وفي جنين اعتقل جيش الاحتلال الشاب حمزه ابو عبيد بعد اقتحام عرابة ومداهمة منزل ذويه ، والشاب منذر عيسى عريدي من عرابة أثناء تواجده بمنزل شقيقته في يعبد.