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الاحتلال يشن غارات على بلدتي تمنين والنبي شيت في البقاع شرقي لبنان

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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