شاهد.. ما هو مصير حزب الله بعد استشهاد السيد نصرالله؟

العالم - خاص العالم

وقال محمد شمص، في حوار خاص لقناة العالم ان تقسيم حزب الله يقوم على اساس البقع والدوائر وهناك قيادات مستقلة لا مركزية ، بما يعني ان في كل قرية او محيط عدة قرى هناك مجموعة قتالية مزودة بكافة الاسلحة ولديها قرار بالدفاع ومقاومة الكيان الاسرائيلي ولا تحتاج للتواصل مع القيادة في بيروت لتأخذ الاوامر حول كيفية التصدي.

واضاف ان نظام البقع او الدوائر جرب في حرب تموز وكان ناجحا، مشيرا الى ان الكيان الاسرائيلي يوحي للراي العام ان بعد استشهاد السيد نصرالله فان القيادة وارتباطها بالقواعد والعناصر والمقاتلين في الجبهات قد يتأثر، وهذا امر غير صحيح حيث ان القيادة والسيطرة هي اهم عامل في نظام المقاومة ما يزال قويا وراسخا وسيكون السلاح الاكبر الذي يفاجئ الكيان الاسرائيلي هذه الدوائر والبقع.

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