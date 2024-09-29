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لافروف:للاميركان موقف مزدوج بشان كيفية التصرف في الحروب، وماحدث بالامس في بيروت جريمة قتل سياسية فيما قال بايدن انه كان القرار الصحيح

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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